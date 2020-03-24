فى ظل العزل المنزلي.. استعيدي أنوثتك بزيت الذهب كنز الجمال

تشعر الفتيات والنساء بالملل الشديد نتيجة للعزل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من هذا الملل، واكتساب كل ما هو إيجابي فى ظل هذه الظروف، والرجوع خطوة للوراء بإعادة جمالك وأنوثتك لنفسك وثقتك، بإطلالتك بشكل أفضل والظهور والتألق من جديد بعيدا عن العمل وضغوط الحياة الكبيرة، كل ما عليك فعله استعمال زيت الذهب الكنز للجمال، على شعرك وبشرتك.





تقدم خبيرة التجميل ميلودة محمد المغربية، طريقة رائعة لاستعمال زيت الذهب ، مؤكدة أنه يحارب تجاعيد البشرة ويخفي كل عيوب الوجه كما يحارب أيضا علامات تقدم السن.





وصفة زيت الأرجان المعروف باسم زيت الذهب





وصفة زيت الأرجان تقوم على قطرات زيت اللوز الحلو و5 قطرات زيت الأرجان وامزجي المكونات وأجعليها تتجانس تماما ثم تطبيقها على فروة الرأس وترك القناع على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر ويمكنك تطبيق الوصفة 3 مرات أسبوعيا وستدهشك النتيجة.



