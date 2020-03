بالذهبي الناري .. زوجة ماجد المصرى تشعل إنستجرام بصحبة زوجها

View this post on Instagram

ربنا اعطاني نعم كتيره اوى اوى بس اجمل واحلي نعمه هي نعمة الامومه لما ربنا كرمني بادم وداليدا عرفت فعلا معني الامومه والتضحيه والعطاء عرفت اد ايه امي تعبت اوي علشان تربينا وتحسن تربيتنا بجد انا دوري اني اديهم الحب والعنايه والاهتمام علشان كده انا مش بشتغل ولما عملت line بتاعي لقيت نفسي انشغلت كتير عنهم ومقدرتش اكمل فيه لاني لقيتهم محتاجني اوي ومحتاجين رعايه وتركيز واهتمام وهو ده دوري الاول والاخير ولادي.. ده مش معناه ان كل ام بتشتغل متبقاش مركزه مع ولادها لا طبعا بس هي قدرات انا بحب الفاشون جدا وفعلا صممت حاجات كتيره وخلصتها وفاضل اني اصورها بس حسيت اني محتاجه اقعد مع ولادي شويه بعد لما انشغلت عنهم كتير ودخلت في اكتئاب لاني مكنتش لقيا وقت اقعد معاهم واتفرغلهم ولقيت ان مش دي فرحتي في الدنيا لكن فرحتي في الدنيا هي اني أدي اولادي الوقت الكافي أني أقعد معاهم العب معاهم اسمعلهم احسن في تربيبتهم واشوفهم احسن الناس ومتفوقين اكيد بنزل وبفك عن روحي شويه بس بحاول اعمل ده لما يكونوا نايمين وبديهم وقتي كله في النهار..بس كده هو ده كل الموضوع للناس الي بتسالني فين الحاجات الي صميمتيها هو ده والله الرد علي السؤال ده.....كل سنة وكل ام طيبه وبخير وسعادة وتفرحوا بولادكم وبجد اقعدوا مع ولادكم كتير ولادنا محتجينلنا اوي اوي.. #happymothersday #mother #mother'sday يارب اللهم احفظ اولادنا جميعا وجعلهم من عبادك الصالحين احفظهم وحصنهم وباركلنا فيهم يارب 🙏🙏🙏🙏