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مرأة

بالذهبي الناري .. زوجة ماجد المصرى تشعل إنستجرام بصحبة زوجها

الأحد 22/مارس/2020 - 02:46 ص
رانيا ابو النصر
رانيا ابو النصر
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعها بزوجها الفنان ماجد المصري وأولادها .


وعلقت رانيا أبو النصر على الفيديو قائلة:ربنا أعطاني نعم كتيرة أوى أوى بس أجمل وأحلي نعمة هي نعمة الأمومة لما ربنا كرمني بآدم وداليدا عرفت فعلا معنى الأمومة والتضحية والعطاء عرفت أد إيه أمي تعبت اوي علشان تربينا وتحسن تربيتنا بجد انا دوري اني اديهم الحب والعنايه والاهتمام علشان كده انا مش بشتغل ولما عملت line بتاعي لقيت نفسي انشغلت كتير عنهم ومقدرتش اكمل فيه لاني لقيتهم محتاجني اوي ومحتاجين رعايه وتركيز واهتمام وهو ده دوري الاول والاخير ولادي.

وأضافت "ده مش معناه أن كل أم بتشتغل متبقاش مركزة مع ولادها لا طبعا بس هي قدرات أنا بحب الفاشون جدا، وفعلا صممت حاجات كتيره وخلصتها وفاضل اني اصورها بس حسيت اني محتاجه اقعد مع ولادي شويه بعد لما انشغلت عنهم كتير ودخلت في اكتئاب لاني مكنتش لقيا وقت اقعد معاهم واتفرغلهم ولقيت ان مش دي فرحتي في الدنيا لكن فرحتي في الدنيا هي اني أدي اولادي الوقت الكافي أني أقعد معاهم العب معاهم اسمعلهم احسن في تربيبتهم واشوفهم احسن الناس ومتفوقين اكيد بنزل وبفك عن روحي شويه بس بحاول اعمل ده لما يكونوا نايمين وبديهم وقتي كله في النهار..بس كده هو ده كل الموضوع للناس الي بتسالني فين الحاجات الي صميمتيها هو ده والله الرد علي السؤال ده.....كل سنة وكل ام طيبه وبخير وسعادة وتفرحوا بولادكم وبجد اقعدوا مع ولادكم كتير ولادنا محتجينلنا اوي اوي ..يارب اللهم احفظ اولادنا جميعا وجعلهم من عبادك الصالحين احفظهم وحصنهم وباركلنا فيهم يارب 🙏🙏🙏🙏
 

ارتدت رانيا أبو النصر فستان من الحرير الساحر بكتف وكتف ذات اللون الذهبي ، وأكملت إطلالتها بوضع مكياج كامل ،وارتداء بعض المجوهرات الأنيق وتسريحة شعر انسيابية ،وأنتلعت فى قدميها حذاء ذات الكعب العالي .



يذكر أن آخر أعمال ماجد المصرى مسلسل "بحر" الذى عُرض مؤخرًا، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.


وتدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.
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ربنا اعطاني نعم كتيره اوى اوى بس اجمل واحلي نعمه هي نعمة الامومه لما ربنا كرمني بادم وداليدا عرفت فعلا معني الامومه والتضحيه والعطاء عرفت اد ايه امي تعبت اوي علشان تربينا وتحسن تربيتنا بجد انا دوري اني اديهم الحب والعنايه والاهتمام علشان كده انا مش بشتغل ولما عملت line بتاعي لقيت نفسي انشغلت كتير عنهم ومقدرتش اكمل فيه لاني لقيتهم محتاجني اوي ومحتاجين رعايه وتركيز واهتمام وهو ده دوري الاول والاخير ولادي.. ده مش معناه ان كل ام بتشتغل متبقاش مركزه مع ولادها لا طبعا بس هي قدرات انا بحب الفاشون جدا وفعلا صممت حاجات كتيره وخلصتها وفاضل اني اصورها بس حسيت اني محتاجه اقعد مع ولادي شويه بعد لما انشغلت عنهم كتير ودخلت في اكتئاب لاني مكنتش لقيا وقت اقعد معاهم واتفرغلهم ولقيت ان مش دي فرحتي في الدنيا لكن فرحتي في الدنيا هي اني أدي اولادي الوقت الكافي أني أقعد معاهم العب معاهم اسمعلهم احسن في تربيبتهم واشوفهم احسن الناس ومتفوقين اكيد بنزل وبفك عن روحي شويه بس بحاول اعمل ده لما يكونوا نايمين وبديهم وقتي كله في النهار..بس كده هو ده كل الموضوع للناس الي بتسالني فين الحاجات الي صميمتيها هو ده والله الرد علي السؤال ده.....كل سنة وكل ام طيبه وبخير وسعادة وتفرحوا بولادكم وبجد اقعدوا مع ولادكم كتير ولادنا محتجينلنا اوي اوي.. #happymothersday #mother #mother'sday يارب اللهم احفظ اولادنا جميعا وجعلهم من عبادك الصالحين احفظهم وحصنهم وباركلنا فيهم يارب 🙏🙏🙏🙏

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