موعد مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية

انتهت منافسات دور ال16 من بطولة كأس العالم بعد فوز بوروسيا دورتموند على منافسه مونتيري المكسيكي.

وتأهلت 8 فرق للتواجد في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية وهم بالميراس البرازيلي وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وفلومنينيسي البرازيلي والهلال السعودي وريال مدريد وبوروسيا دورتموند

موعد مباريات دور ال8 بكأس العالم للأندية

من المقرر أن يفتتح الهلال السعودي منافسات دور ال8 بكأس العالم للأندية أمام فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة 4 يوليو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب تشيلسي الإنجليزي أمام بالميراس يوم السبت 5 يوليو الجاري في تمام الساعة 4 فجرا بينما يواجه باريس سان جيرمان منافسه بايرن ميونخ يوم السبت 5 يوليو في تمام الساعة السابعة مساء.

ويختتم ريال مدريد منافسات دور ال8 أمام منافسه بوروسيا دورتموند يوم السبت 5 يوليو في تمام الساعة 11 مساء