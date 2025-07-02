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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي: الأهلي يتلقى عرضا رسميا لـ إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة بشأن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"انفراد الموسم.. الأهلي يتلقى عرض رسمي لإمام عاشور".

كان أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق قد كشف عن رغبة ريكاردو ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي في تواجد إمام عاشور بمعسكر الفريق الخارجي رغم عدم جاهزيته . 

وكتب حسن  عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن مصدرًا داخل النادي الأهلي أفاد بأن المدرب البرتغالي ريكاردو ريبيرو طلب ضم اللاعب إمام عاشور إلى معسكر الفريق الخارجي، على الرغم من عدم جاهزيته من الناحية الطبية حتى الآن.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية للاعب إمام عاشور، نجم وسط الفريق، عقب الجراحة التي خضع لها في الترقوة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الطبيب  خلال تصريحات تلفزيونية أن حالة اللاعب شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية. 

وأوضح أن عاشور خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الـ48 ساعة الماضية، وتبيّن أن حالته مستقرة وتسمح ببدء مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي خلال أسبوع على الأكثر.

وتسعى الأجهزة الطبية بالأهلي لتجهيز اللاعب بدنيًا وفنيًا وفق برنامج تأهيلي مكثف، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.

الأهلي ينفي التفريط في الشحات وأفشة

من جانبه، نفى محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخرًا من شائعات بشأن نية النادي في الاستغناء عن خدمات اللاعبين حسين الشحات ومحمد مجدي “أفشة”.

وأكد يوسف أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن كلا اللاعبين لهما دور كبير في النجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية، وساهما بشكل واضح في حصد البطولات المحلية والقارية.

امام عاشور الاهلي مهيب عبد الهادي

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