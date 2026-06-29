حريق في 3 مخازن بالقناطر الخيرية.. والدفع بـ 12 سيارة إطفاء

شهدت منطقة أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اندلاع حريق التهم 3 مخازن تضم مواد سريعة الاشتعال، بينها "مخزن قطن ومصنع غزل وآخر للأخشاب"، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للمناطق المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية.



البداية كانت بتلقي اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم داخل عدد من المخازن بمنطقة أبو الغيط.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء، حيث جرى التعامل السريع مع ألسنة اللهب ومحاصرتها لمنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.



وبالمعاينة الأولية والفحص، تبين أن النيران التهمت مخزنًا للقطن، ومصنعًا للغزل، وآخر للأخشاب، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق، فيما تواصل القوات تنفيذ أعمال التبريد بمحيط المكان لمنع تجدد اشتعال النيران.



وتكثف الأجهزة المختصة جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب اندلاع الحريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة