جمال عبدالحميد: ميدو عنده فكر أوروبي وكان لازم يكمل في تخطيط الزمالك

يرى جمال عبدالحميد، نجم الكرة المصرية السابق، أن استقالة أحمد حسام «ميدو»، من لجنة التخطيط بنادي الزمالك خسارة كبيرة للقلعة البيضاء.

وقال جمال عبدالحميد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون»: «استقالة ميدو، من الزمالك خسارة كبيرة لأنه بيعمل شغل كويس جدًا.. ميدو عنده فكر أوروبي عايز ينفذه في نادي الزمالك«.

وأضاف: «أنا كنت عايز ميدو، يكمل عشان عنده فكر كويس أوي، أنا هكلم ميدو، عشان يرجع عن قراره لأنه عمل حالة كويسة في نادي الزمالك».

وتابع: «أكيد في حاجة زعلت ميدو، عشان كده استقال، وأنا هكلمه عشان يرجع عن قرار الاستقالة.