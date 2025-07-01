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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة النهار: ميدو يعود إلى الشاشة ببرنامج "أوضة اللبس"

ميدو في قناة النهار
ميدو في قناة النهار
أحمد سالم

أعلنت "شبكة تليفزيون النهار" قبل قليل في بيان لها عودة نجم الكرة المصرية الكابتن أحمد حسام ميدو إلى شاشتها ببرنامجه الشهير "أوضة اللبس" الذي سيبدأ عرضه قريباً مع انتهاء التجهيزات الفنية والتحريرية التي بدأت بالفعل.

وقال علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة “النهار”: "بوجود كابتن أحمد حسام تتأكد المكانة التنافسية الكبيرة لقنواتنا التي أصبحت الآن تضم نخبة حقيقية ومميزة من نجوم الإعلام في مجالات متنوعة ، ونحن نعتبره من أبناء النهار وأحد ألمع الأسماء على شاشتها وقد حقق نجاحاً كبيراً معنا ببرنامج ( أوضة اللبس ) ونثق أنه سيقدم ماهو أنجح مع عودته، فأسلوبه الخاص وشخصيته الجريئة وأفكاره المختلفة تقوده للبحث عن التفوق دائماً .. ومع انطلاق برنامجه ندخل مرحلة جديدة مهمة من خطة تطوير برامجنا الرياضية التي بدأناها مع انضمام خبراء التحليل نجوم الكرة المصرية الكبار جمال عبد الحميد وهاني رمزي وطارق يحيى وضياء السيد وأحمد بلال إلى جانب فريق النقاد والصحفيين المتخصصين وجميعهم أسماء كبيرة ومحترمة ".

ومن جانبه كشف محمد هاني رئيس "شبكة تليفزيون النهار" أن برنامج  "أوضة اللبس" في نسخته الجديدة سيٌعرض على الهواء ثلاثة أيام أسبوعياً وأضاف: "البرنامج سيكون مختلفاً تماماً عن الصيغة السائدة في البرامج الرياضية سواء في شكله و فورماته أو في نوعية المحتوى الذي يقدمه وسيجد المشاهدون فيه فقرات وأساليب عرض ومعالجة تُقدم لأول مرة .. ومن خلال مناقشتنا مع كابتن ميدو والأفكار التي طرحها هو وفريق التحرير ، وجدنا توافقاً كاملاً ورغبة مشتركة في أن نقدم شيئاً يليق بما يجب أن تكون عليه الكرة المصرية ، ونحن نعتبره خطوة جادة ومهمة في اتجاه وضع الكرة المصرية – جمهوراً وأندية وإعلاماً وإدارة وفكراً وصناعة - في مكانها اللائق وسط منافسة إقليمية شرسة وتطور عالمي كبير .. ونتمنى أن يكون نقلة حقيقية للأمام ".

شبكة تليفزيون النهار أحمد حسام ميدو أوضة اللبس

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