AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فستان ولا روب.. وعد تغني لجمهورها وتشعل إنستجرام فى الحجر المنزلى.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 04:50 ص
وعد
وعد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة وعد السعودية مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء تواجدها في المنزل .

وتألقت وعد بإطلالة ساحرة، مرتدية روبا أزرق شبشب بيت.


وخطفت الأنظار بتسريحة شعر بسيطة شعرها البني المموج بعض الشيء، حيث تركته منسدلا.

ووضعت اللمسات الجمالية الجذابة، مستخدمة الألوان البنية المناسبة على بشرتها البرونزية.

كما أنها ارتدت بعض المجوهرات الأنيقة كعادتها، في اليد والأذن.

وظهرت وهي تغني بصوتها الساحر ،وعلقت وقاعدين بالبيت واجواء ورفعت هاشتاج #الحجر_المنزلي #خليك_بالبيت ⁧‫#وعد‬⁩ ⁦‪#waed‬⁩ ⁧‫#السعوديه‬⁩ ⁦‪#waed‬⁩ ⁧⁧‫#نجمه_الجمال_و_التسامح‬⁩ ⁧‫#سفيره_المسؤليه_الاجتماعيه#corona #طرب .

وأنهالت عليها التعليقات .من أعجاب جمهورها بها وبجمالها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان لامع ..وعد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

وعد السعودية تشعل الـ سوشيال ميديا

بدون مكياج.. يارا بالمنزل للخوف من كورونا

خليك بالبيت .. نوال الزعبي في إطلالة أنيقة بـ كمامة طبية.. شاهد

واقفة على راسها .. دومينيك حوراني تثير الجدل فى أحدث ظهور

خليك بالبيت لـ فيروز تتصدر السوشيال ميديا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد تحذير الصحة من الوصول ل 1000حالة.. 20 نصيحة للوقاية من كورونا

سكرانين.. شاهد حالة قطيع من الأفيال بعد شرب 30 لتر خمور في الصين.. فيديو وصور

حرمت من ابنتي.. فيديو متداول لسيدة داخل الحجر الصحي.. شاهد

نجم بيراميدز يعلن تجديد تعاقده لمدة أربع مواسم

بعد تفشي كورونا.. قرارات مفاجئة من كاف بشأن البطولات الإفريقية

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ نحو بحر الصين الشرقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ إيمان العاصي وابنتها في عيد الأم

بسبب تفشي كورونا في إيطاليا مازيراتي تؤجل طرح maserati mc 20 .. صور

فستان ولا روب.. وعد تغني لجمهورها وتشعل إنستجرام فى الحجر المنزلى.. فيديو