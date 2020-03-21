فستان ولا روب.. وعد تغني لجمهورها وتشعل إنستجرام فى الحجر المنزلى.. فيديو

نشرت الفنانة وعد السعودية مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء تواجدها في المنزل .





وتألقت وعد بإطلالة ساحرة، مرتدية روبا أزرق شبشب بيت.









وخطفت الأنظار بتسريحة شعر بسيطة شعرها البني المموج بعض الشيء، حيث تركته منسدلا.





ووضعت اللمسات الجمالية الجذابة، مستخدمة الألوان البنية المناسبة على بشرتها البرونزية.





كما أنها ارتدت بعض المجوهرات الأنيقة كعادتها، في اليد والأذن.





وقاعدين بالبيت واجواء ورفعت هاشتاج الحجر_المنزلي #خليك_بالبيت ⁧‫#وعد‬⁩ ⁦‪#waed‬⁩ ⁧‫#السعوديه‬⁩ ⁦‪#waed‬⁩ ⁧⁧‫#نجمه_الجمال_و_التسامح‬⁩ ⁧‫#سفيره_المسؤليه_الاجتماعيه#corona #طرب . وظهرت وهي تغني بصوتها الساحر ،وعلقت



