رئيس حزب الوفد ينعى شهداء الوطن في حادث حريق سنترال رمسيس

نعى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن الذين ارتقوا جراء حادث الحريق المأساوي الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس .

وتقدَّم رئيس الوفد بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما دعا الدكتور عبدالسند يمامة بالشفاء العاجل للمصابين، موجهاً التحية والتقدير لجهود قوات الحماية المدنية وكل الأجهزة المعنية التي سارعت للتعامل مع الحادث والحد من آثاره.

وأكد رئيس الوفد أن الحزب يقف داعمًا للدولة في مثل هذه الظروف، ويُثمِّن كل الجهود المبذولة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.