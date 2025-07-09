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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اتصالات: حريق سنترال رمسيس «جرس إنذار» عن ضعف البنية التحتية يستدعي مراجعة عاجلة

سنترال رمسيس
سنترال رمسيس
علي مكي

أكد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات الأسبق وخبير تكنولوجيا المعلومات، أن حريق سنترال رمسيس يُعد بمثابة جرس إنذار كاشف لنقطة ضعف خطيرة في البنية الأساسية لقطاع الاتصالات في مصر، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري لمعالجة هذا الخلل وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.


وأشار "شريف" في حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحادث ألقى بظلاله على الدولة المصرية بأكملها، ما يفرض على الجهات المسؤولة إعادة النظر في آليات بناء وتشغيل شبكات الاتصالات، وتقييم أنواع المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها، في ظل غياب دراسات كافية تقلل من حجم التأثير عند وقوع الكوارث.
وأوضح أن استمرار توقف بعض الخدمات رغم وجود ما يُعرف بـ"السنترالات التبادلية" يعكس خللاً في تفعيل أو تنفيذ خطط الطوارئ، إذ كان من المفترض أن يتم نقل الخدمات تلقائيًا لتلك السنترالات البديلة دون انقطاع.


وشدد على أن ما حدث يكشف الحاجة الماسة إلى مراجعة دقيقة للبنية التحتية للاتصالات، وتطبيق خطط استمرارية العمل بفاعلية أكبر، لتأمين خدمات الاتصالات ضد أية مخاطر مستقبلية قد تؤثر على الأمن القومي واحتياجات المواطنين.

سنترال رمسيس وزير الاتصالات حريق

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