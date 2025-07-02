الغندور: النادي الأهلي فخر لكل مصري

شارك الإعلامي خالد الغندور منشور بشأن النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: "النادي الأهلي المصري فخر لكل مصري، و كزملكاوي أتمني أشوف الزمالك في المحفل العالمي و مبروك للهلال بس فارق الأموال رهيب".

وكان قد علّق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، على تأهل الهلال السعودي إلى الدور ربع النهائي من المونديال.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: “كلنا مبسوطين للهلال فريق عربي كبير، ولكن زعلنا على النادي الأهلي بعد مشوفنا المجموعة بتاعتنا ومستوياتها، كان عندنا أمل اننا نوصل لأبعد من كدة”.

وأضاف: “ممكن يبقى غياب الحظ والتوفيق مع عدم استغلال فرص كتير أدت للخروج من البطولة، في المقابل فريق الهلال أخد حظه وده حقهم الحقيقة”.