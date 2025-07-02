تدشين أواني في عيد "القوي الأنبا موسى" بديرمواس

احتفلت إيبارشية ديرمواس ودلجا بعيد القديس القوي الأنبا موسى، وصلى نيافة الأنبا بقطر أسقف الإيبارشية قداس العيد بكاتدرائية الشهيد مار جرجس والقديس القوي الأنبا موسى في مدينة ديرمواس، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخلال القداس دشّن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وفي سياق آخر ، عقد مجمع كهنة حلوان والمعصرة، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

حيث ألقى نيافته كلمة عن "التوبة، التبرير، الخلاص من الخطية" في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما صلى نيافة الأنبا ميخائيل ومجمع الآباء الكهنة صلوات عشية عيد القديس القوي الأنبا موسى، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، وفي ختام العشية طيّب نيافته رفات القديس بمشاركة مجمع الآباء، وسط حضور شعبي كثيف.