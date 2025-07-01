إنقاذ 25 فردًا عاملًا ومصرع 3 فى غرق حفار بترول برأس غارب

تعرض حفار بترول للغرق في منطقة الأشرفي جنوب مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، أثناء محاولة قطره إلى موقع عمل جديد عبر 3 وحدات بحرية.

ووفقًا لمصادر مطلعة، كان الحفار يقل 31 فردًا، جرى إنقاذ 25 منهم، بينما لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 3 آخرون.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تدخلت وحدات الإنقاذ التابعة لشركة جابكو، حيث أُطلقت استغاثة من برج البحرية التابع لها في خليج السويس.

شاركت في عمليات البحث والإنقاذ عدة لنشات سريعة ومراكب دعم بحري تابعة لشركة "جابكو"، في محاولة للعثور على باقي أفراد الطاقم.