رئيس مدينة الغردقة يناقش 8 طلبات في لقاء المواطنين الأسبوعي

استمع اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم، إلى شكاوى وطلبات عدد من المواطنين خلال اللقاء الدوري الأسبوعي الذي يُعقد بمقر الوحدة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بفتح قنوات تواصل مباشرة مع الأهالي والتفاعل مع مشكلاتهم في إطار القانون.

ناقش رئيس المدينة 8 طلبات متنوعة تقدم بها المواطنون، شملت مطالبات بتخفيض غرامات، وتسليم عقود، والحصول على بايكات. وجاء ذلك بحضور مسؤولي الإدارات المعنية، حيث تم فحص كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للوائح المنظمة.

وأكد حماية أن اللقاءات الأسبوعية تهدف إلى تعزيز الشفافية والرد المباشر على تساؤلات المواطنين والعمل على تيسير أمورهم، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات يتم مسبقًا عبر إدارة خدمة المواطنين، على أن يُعقد اللقاء كل أربعاء بشكل منتظم.

ويُعد هذا اللقاء جزءًا من سياسة المحافظة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستماع المباشر لهم، في محاولة لحل المشكلات بشكل فوري دون الحاجة للإجراءات الروتينية الطويلة.