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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

6 ملايين جنيه تعويضًا للصيادين بالبحر الأحمر عن فترة وقف الصيد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، صرف تعويضات مالية للصيادين عن فترة وقف عمليات الصيد خلال موسم تكاثر الأسماك، حفاظًا على الثروة السمكية بالبحر الأحمر.

وأوضح المحافظ أن إجمالي التعويضات المقرر صرفها هذا العام يبلغ 6 ملايين جنيه، سيتم توزيعها على الصيادين المستحقين عن عام 2025، بواقع 2000 جنيه لكل مالك مركب صيد، و1500 جنيه لكل صياد بحار، وذلك وفقًا للكشوف المعتمدة من جمعيات الصيد بالمحافظة.

ويبلغ عدد الصيادين المستحقين للتعويضات 3712 صيادًا، تشمل ملاك المراكب، البحارة، الصيادين الأفراد، بالإضافة إلى أرامل الصيادين، في إطار دعم الفئات المتضررة من قرار وقف الصيد المؤقت الذي جاء لحماية المخزون السمكي من التدهور.

وأعرب اللواء عمرو حنفي عن تقديره لتفهم وتعاون الصيادين مع قرار وقف الصيد، رغم تأثيره المباشر على دخلهم اليومي، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعكس وعيهم بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية التي تُعد مصدر رزقهم الأول.

وأكد المحافظ أن قرار صرف التعويضات يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وضمان حقوق العاملين في قطاع الصيد، مشددًا على استمرار الجهود لضمان استدامة الثروة السمكية وتحسين أوضاع الصيادين في المحافظة.
 

البحر الاحمر منع الصيد تعويضات الصيادين الغردقة مدينة الغردقة

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