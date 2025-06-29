برلماني: شراكة الدولة مع القطاع الخاص في مطار الغردقة نموذج لتحسين كفاءة الإدارة

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إعلان الدولة عزمها طرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص يمثل نقلة في فلسفة إدارة الأصول العامة، بالتحول من الإدارة المباشرة إلى إدارة تشاركية حديثة ترتكز على الكفاءة والاستثمار.

وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تلك الخطوة، إذا نُفذت بشكل احترافي، ستُحدث نقلة كبيرة في جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، كما ستقلل العبء المالي عن كاهل الدولة، وتُشرك مستثمرين لديهم خبرات متراكمة في تشغيل المطارات بما يعزز القدرة التنافسية للمطارات المصرية.

وأشار إلى أن مشروع تطوير المجال الجوي المصري من خلال إعادة الهيكلة وتحديث الأنظمة الرادارية والاتصالات، هو امتداد طبيعي لخطط مصر نحو التحول الرقمي في المرافق الحيوية، ويُعزز من أمن وسلامة الأجواء المصرية ويخفض تكاليف التشغيل.

وأوضح أن تحديث شركة مصر للطيران للخدمات الجوية يحقق مردودًا مزدوجًا؛ تحسين تجربة المسافر وزيادة كفاءة التشغيل، مع الحفاظ على التزامات مصر الدولية في معايير الطيران المدني.

وشدد بدراوي على أهمية إدخال آليات رقابة جديدة على عقود الشراكة لضمان تحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستعمل على مراجعة الجوانب المالية والتنظيمية للمشروع لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العوائد.

كما دعا إلى تبني سياسة موحدة لتطوير بقية المطارات الإقليمية بنفس النموذج، بما يضمن خلق ممرات لوجستية وسياحية جديدة، تسهم في مضاعفة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات بشكل مستدام.