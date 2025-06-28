لبنان .. ضبط مبالغ ضخمة بمطار بيروت على متن رحلة قادمة من أفريقيا

ذكرت مصادر لقناة "الحدث" السعودية أنه تم ضبط مبلغ قدره 7 ملايين دولار في مطار بيروت الدولي.

أوضحت المصادر أن الأموال المضبوطة كانت موضوعة داخل حقائب سفر على متن طائرة وصلت إلى لبنان من إحدى الدول الأفريقية، مشيرةً إلى أن أصحاب تلك الحقائب ينتمون إلى بلدة تقع في جنوب لبنان.

كما أفادت المصادر بأنه تم تكليف مكتب الجرائم المالية بمتابعة ملف الأموال التي تم ضبطها في مطار بيروت.

وفي السياق نفسه، قالت المصادر إن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، أصدر تعليمات بوضع المبلغ المضبوط في خزنة تابعة للبنك المركزي، ووجه بمتابعة التحقيقات الجارية لتحديد مصدر هذه الأموال.