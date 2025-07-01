تداول 12 ألف طن و624 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 624 شاحنة و633 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 283 شاحنة و611 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 341 شاحنة و22 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين Belagos Express والحرية2 بينما غادرت السفينة ALcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALcudia Express والقاهرة، وغادرت السفينتين Belagos Express والحرية2. وشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و115 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهى سينا وآيلة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2830 راكبا بموانيها.