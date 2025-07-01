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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع بالغردقة لبحث تأثير المخلفات ومحطات المعالجة على الطيور المهاجرة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقدت عدة جهات رسمية اجتماعًا موسّعًا بمدينة الغردقة لبحث تأثير المخلفات الصلبة ومحطات المعالجة على الطيور المهاجرة في منطقة البحر الأحمر.

شارك في الاجتماع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، والإدارة العامة لشئون البيئة، وجمعية "هيبكا" للمحافظة على البيئة، والوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وقطاع محميات البحر الأحمر، إلى جانب سلطة الطيران المدني ومطار الغردقة الدولي.

ناقش الحاضرون وضع المقلب القديم للمخلفات الصلبة، الذي تديره جمعية "هيبكا"، وطلبوا إعداد دراسة متكاملة لتقييم الأثر البيئي لمحطة RDF المزمع إنشاؤها بالموقع.

كما تناول الاجتماع تأثير محطات المعالجة على حركة أسراب الطيور المهاجرة، خاصة أن البحر الأحمر يُعَدُّ ممرًّا مهمًّا لها أثناء الهجرة بين أوروبا وأفريقيا خلال فصلي الربيع والخريف من كل عام.

البحر الأحمر الغردقة مرسى علم القصير الطيور

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