ملخص وأهداف فوز ريال مدريد على يوفنتوس بكأس العالم للأندية

حقق فريق ريال مدريد، الفوز على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور ال16من بطولة كأس العالم.

ونجح ريال مدريد في التأهل لدور ربع النهائي بإقصاء يوفنتوس الإيطالي، بهدف، سجله جونزالو جارسيا.

وسجل جونزالو جارسيا هدفه الثالث في كأس العالم للأندية 2025، وكان هدفًا رائعًا ليمنح ريال مدريد التقدم 1-0 على يوفنتوس.

وشهد اللقاء مشاركة الدولي الفرنسي كيليان مبابي للمرة الأولى في كأس العالم للأندية، بعد التعافي من الإصابة التي لاحقته خلال دور المجموعات من البطولة.

وتأهل لربع نهائي البطولة كلا من : بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، باريس سان جيرمان الفرنسي، فلومينينسي، الهلال، ريال مدريد وبروسيا دورتموند.