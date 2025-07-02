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رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 .. سجل الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 .. سجل الآن

مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب للعام الدراسي القادم 2025 / 2026

رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي القادم 2025 / 2026 يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://dualedu.moe.gov.eg/loginWithMsSucess 

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، تعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتتكون المناهج الدراسية بها من 3 تتكون المناهج من 3 محاور أساسية وهم:

  • • العلوم الأساسية والثقافية.
  • • العلوم الفنية في مجال التخصص.
  • • التدريب العملي.

المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

  • - الالتحاق بسوق العمل مباشرة.
  • - الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.
  • - الالتحاق بالمعاهد الفنية.
  • - الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

مميزات يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

  • - الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
  • - الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.
  • - التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.
  • - فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.
  • - مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
  • - الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

إطلاق 90 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي المقبل

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق ٩٠ مدرسة خلال العام الدراسي المقبل

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة.

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