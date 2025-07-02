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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: امتحانات الثانوية العامة مستمرة غداً ..و "بكرة كيمياء وجغرافيا"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار امتحانات الثانوية العامة 2025 بشكل طبيعي غدا الخميس 3 يوليو 2025 في جميع محافظات الجمهورية ، نافية توقفها بسبب إجازة 30 يوليو الرسمية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة (النظامين الجديد والقديم) غداً الخميس الموافق 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء للشعبة العلمية، و امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية ، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) غداً الخميس الموافق 3 يوليو 2025 امتحان مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن عدم توقف امتحانات الثانوية العامة 2025 أثناء إجازة 30 يوليو المقررة من رئيس الوزاراء للدولة بأكملها ، هو  أن القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نص على أن يكون غدا الخميس الموافق 3 يوليو عام 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مشدداً على استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

وزير التعليم :  الوزارة تتابع مجريات سير الامتحانات بدقة

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تتابع مجريات سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بدقة، وتقوم من جانبها بتحركات ميدانية، كما أن الوزارة على استعداد لتقديم كل سبل الدعم اللازم للمديريات التعليمية للحفاظ على مواصلة انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان.

وشدد الوزير على أن الحزم والانضباط يمثلان أساس العملية التعليمية، وأن الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفة.

متابعة ميدانية مستمرة لسير الامتحانات من قِبل كافة مديري الإدارات التعليمية

كما وجّه الوزير مديري المديريات بضرورة التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة لسير الامتحانات من قِبل كافة مديري الإدارات التعليمية، لضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط حتى نهاية الامتحانات.

وفي ضوء متابعة انتظام سير الامتحانات، شدد خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

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