قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج

كشفت الفنانة ريهام حجاج عن حملها من رجل الأعمال محمد حلاوة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بعد أن نشرت صورة مع زوجها وكتبت عليها "بيتك كنبتك جوزك تليفزيونك" لتشجيع الجمهور على البقاء فى المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا.







