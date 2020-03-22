AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج

الأحد 22/مارس/2020 - 04:34 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كشفت الفنانة ريهام حجاج عن حملها من رجل الأعمال محمد حلاوة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بعد أن نشرت صورة مع زوجها وكتبت عليها "بيتك كنبتك جوزك تليفزيونك" لتشجيع الجمهور على البقاء فى المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا.


وعبرت ريهام حجاج عن استيائها من بعض التعليقات المسيئة لها وكتبت في تعليق لها : "بقالي سنتين متجوزه وقربت اخلف وانتم مع كل صوره بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص ونفس التعليقات" وهو الامر الذى دفع البعض لتهنئتها بحملها.


وأهم ما يميز ريهام حجاج حرصها الدائم على متابعة أحدث صيحات الموضة ، فهي لا تتردد في تجربة ارتداء كل ما هو جديد سواء بعالم فساتين السهرة او الملابس الكاجوال .


وحرصت ريهام حجاج فى أغلب إطلالتها عن التخلي عن وضع المكياج، فهى اعتادت أن تصبح على طبيعتها طوال الوقت، وتميل بالظهور بالشعر الكيرلي. 

شاهدى 10 إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج  ..صور
قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج
قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج
قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج
قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج
قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج
قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج
قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج
قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج
قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج
قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج
قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جريئة ومبهجة .. 10 إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج بعد تصدرها التريند

اسألوا ياسمين.. الجمهور يكشف السبب الحقيقي وراء تصدر هاشتاج مسيء لريهام حجاج

بألوان أنيقة.. نجوى كرم فى إطلالة كلاسيكية تبهر الجمهور

بسبب كورونا.. ريهام حجاج تنشر صورة بأحضان زوجها

شاهد .. أحدث ظهور لريهام حجاج برفقة زوجها في المنزل

خطافة رجالة.. ريهام حجاج تفتح النار على متابعة لها بسبب ياسمين عبد العزيز..شاهد

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بحبس 4 متهمين نشروا فيديوهات ساخرة من مواطنين على تيك توك بالمقطم

وفاة رئيس نادي ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

اخبار الزمالك.. صفقتان من العيار الثقيل .. ومرتضى منصور يرفض حسام عاشور

هل يتم مد فترة تعليق الدراسة في مصر بسبب كورونا.. الحكومة تجيب

مفيش حد في أمان.. طبيب متعافى من كورونا: لم ترتفع درجة حرارتي.. فيديو

اجتماع مع إدارة الأهلي.. فايلر يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فتاة أردنية ترقص وسط الشارع وتخالف حظر تجوال كورونا

قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج

فضيحة زوج كيم كارداشيان بعد مكالمة فيديو مسربة