قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج

كشفت الفنانة ريهام حجاج عن حملها من رجل الأعمال محمد حلاوة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بعد أن نشرت صورة مع زوجها وكتبت عليها "بيتك كنبتك جوزك تليفزيونك" لتشجيع الجمهور على البقاء فى المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا.
وعبرت ريهام حجاج عن استيائها من بعض التعليقات المسيئة لها وكتبت في تعليق لها : "بقالي سنتين متجوزه وقربت اخلف وانتم مع كل صوره بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص ونفس التعليقات" وهو الامر الذى دفع البعض لتهنئتها بحملها.
وأهم ما يميز ريهام حجاج حرصها الدائم على متابعة أحدث صيحات الموضة ، فهي لا تتردد في تجربة ارتداء كل ما هو جديد سواء بعالم فساتين السهرة او الملابس الكاجوال .
وحرصت ريهام حجاج فى أغلب إطلالتها عن التخلي عن وضع المكياج، فهى اعتادت أن تصبح على طبيعتها طوال الوقت، وتميل بالظهور بالشعر الكيرلي.
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