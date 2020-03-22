والدة كندة علوش تشعل السوشيال ميديا بجمالها الأخاذ .. صور





وظهرت كندة فى الصورة وهي واضعة رأسها على رأس والدتها مرتديين نفس اللون البيج الفاتح ، وحاملة ابنتها حياة.









وهنأت كندة والدتها بهذه الصورة فى يوم عيد الأم .









وعلقت على الصورة، قائلة " الدنيا أم ❤️❤️❤️ الله يخليلي الي بسند راسي عليها والي شايلتني بقلبا وعيونا ويطولي بعمرا 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ويحفظلي حياتي الصغيرة يلي ضمتا بتسوى الدنيا والي خلت لحياتي معنى 👼🏼❤️🙏🏻🙏🏻 الله يخليلكن أمهاتكن ويخليكن لولادكن ويصبر كل مين فقد أمو 🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️ الصورة من سنة 😍.



