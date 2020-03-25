وزير الإعلام يوضح سبب تطبيق الحظر والتدرج في الإجراءات الصارمة.. فيديو

قال أسامة هيكل وزير الإعلام ، إن الدولة أمام حالة غريبة من عدة جوانب وهذا يتبين من أن حظر التجوّل عادة الدول التي تقوم بتطبيقه، وتستنفر منه الشعوب، أما الآن الشعب هو من طالب به، والحكومة قامت بتأخيره فترة بسيطة، كما أننا لسنا وحدنا من يواجه هذا الفيروس، ولكن العالم كله يفعل ذلك. أمام





، والإصابة به أسهل ما يمكن ، كما أنه الي هذه اللحظة لا يوجد له علاج أو مصل، وبالتالي الحل الامثل هو ان نعزل ونجمع هذا الفيروس في مكان واحد حتي نستطيع وقف النقل من مكان لآخر . وأضاف أسامة هيكل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المُذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن سرعة انتشار فيروس كورونا كبيرة جدا، ويجب أن نعلم أنه قريب جدًالآخر





وأوضح أسامة هيكل، أن الإجراءات تمت بناء على 3 مراحل رئيسية المرحلة الأولى هي عندما وصلنا إلي 100 مصاب وهذه المرحلة التي قمنا فيها بتوعية المواطنين كما أننا نحاول قدر المستطاع تهدئة التزايد بالاصابة من هذا الفيروس بأى شكل من الأشكال .





وأشار إلى أن الأسبوع قبل الأخير من فبراير، كانت هناك حالة إصابة واحدة في مصر، وبعد ذلك في أوائل مارس، تسبب شخص قادم من الخارج في إصابة 56 حالة، وذلك خلال 6 أو 7 أيام.





وأكمل أن المرحلة الثانية قمنا فيها بغلق المدارس والجامعات وحركة الطيران الوافدة إلي مصر والمساجد والكنائس والمحلات .





وأشار إلي أن الإجراءات قمنا بتنفيذها علي مراحل حتي لا يشعر المواطن بمجموعة من القيود مرة واحدة حتي يستشعر أهمية الخطر القادم، وبناء على ذلك كانت الاستجابة في الأسبوع الأخير كبيرة، مضيفاً أننا لو وصلنا لعدد ألف في الإصابات لن نستطيع تتبع إصابات فيروس كورونا.