الصيغة الجديدة لأذان الجمعة.. اعرف الألفاظ المضافة

الصيغة الجديدة لأذان الجمعة .. يصلي الملايين من المصريين صلاة الجمعة غدا في بيوتهم ورحالهم ظهرا، بعدما قررت وزارة الأوقاف، غلق المساجد بمحافظات مصر، ويؤذن المؤذن في المسجد الأذان بالصيغة الجديدة لأذان الجمعة بدون خطبة أو صلاة.





الصيغة الجديدة لاذان الجمعة

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن أذان الجمعة أذان واحد فقط وقت أذان الظهر ، وفيه يقول المؤذن : "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا" "ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" بإضافة كلمة "ظهرًا" إلى قوله : " ألا صلوا في بيوتكم " ، وقوله : "ألا صلوا في رحالكم" .





شروط إقامة صلاة الجمعة

وأضاف، في تصريح له، أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها ، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس ، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس ، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان .





كما اكد على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل ، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس ، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الانترنت أو نحو ذلك .





حكم صلاة الجمعة في الأماكن العامة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا يجوز في الظروف الحالية أن تقام أي جماعة في الأماكن العامة أو أمام المساجد أو في الحدائق أو في الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعي الأسمى ، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع .





صلاة الجمعة في البيت

قال الشيخ أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز صلاة الجمعة في البي، وإلا لماذا اغلقت وزارة الأوقاف المساجد هل من بباب العداء للإسلام مثلا او من باب المؤامرة على الإسلام ؟ بالطبع لا ، الهدف من غلق المساجد هو الغاء التجمعات منعا لا نتشار الوباء فقط لأن حفظ النفس البشرية من الهلاك مقصد اساسي في الشريعة الإسلامية .





وأضاف وسام خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: صلاة الجمعة كما اديناها وقت السلم والامن في المسجد ، يجب ان نؤديها ظهرا في البيت وقت الاضطراب وانتشار الوباء . فلا مجال لهذه المهاترات والخروج عن تعليمات ولي الأمر والمسئولين عن ذلك .





صلاة الجمعة من المنزل خلف التليفزيون

وردّت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على سؤال حول جواز صلاة الجمعة من المنزل خلف التليفزيون؟.





وكتب الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر تويتر: ردًا على الأسئلة التي وردت إلينا بخصوص الدعوة لصلاة الجمعة من المنزل خلف التليفزيون لا تجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة، ولا فرق في ذلك بين صلاة جمعة أو غيرها.





صلاة المرأة في الأماكن العامة

جمهور العلماء أجمعوا على أن هذه صلاة المرأة بجوار الرجل صحيحة حتى ولو كانت في صلاة الفريضة، وأكد الإمام النووي ذلك بقوله: "إذا صلت المرأة بجوار الرجل فصلاتهما صحيحة" وهذا مذهب المالكية أيضا، ورغم إجماع جمهور العلماء على صحة الصلاة إلا أنهم كرهوا ذلك".





وليس معنى ذلك أننا نجيز الاختلاط في المسجد ويصبح الأمر طبيعيا، ولكن هناك نظام اتبعه الصحابة رضوان الله عليهم وهو أن النساء كانت تصلي في الخلف والرجال في الصفوف الأولى، فيجب اتباع ذلك.





هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون؟

من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة المرأة في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء.





وصلاة المرأة بالبنطلون صحيحة طالما تتحقق فيه شروط الستر، لأنه الأصل، فأمر اللباس للرجل أو المرأة باق على الإباحة ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنى يمنعه الشرع؛ كلُبس الحرير للرجل أو اللبس بقصد الخيلاء والتكبر عمومًا".





"لبس المرأة من الثياب ما يشف ما تحته حرامٌ؛ لـما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».