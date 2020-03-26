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ديني

وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام وخطيب بالدقهلية خالف تعليمات غلق المساجد

الخميس 26/مارس/2020 - 06:01 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة  عبد الله منصور محمد منصور سعد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية  لقيامه بفتح زاوية عبد الله السعدي والتي تقع أسفل منزله بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، وكذلك قيامه إمامة الناس بها في صلاة فجر الخميس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة ودعوة الناس لعدم الالتزام بتعليمات غلق المساجد بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات. 

ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الغربية بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة، كما كلّف الشئون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف الغربية بعمل بلاغ للنائب العام بقيام المذكور بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة.
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