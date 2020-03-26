لمواجهة كورونا.. جمال شعبان يكشف خطورة الصيام في شهر شعبان

وقال شعبان في منشوره: "الناس اللي بتسألني عن الصيام في الأيام دي الجواب ممنوع فالصيام قد يتسبب في جفاف الحلق ما ينشط

ومقصد الشريعة حفظ النفس لاضرر ولا ضرار".