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لمواجهة كورونا.. جمال شعبان يكشف خطورة الصيام في شهر شعبان

الخميس 26/مارس/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يبدأ كثيرون الصيام في شهر شعبان، خاصة كل يوم اثنين وخميس، سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هناك بعض الاحتياطات التي يجب ان نتعرف عليها قبل الصيام في هذه الايام ومع انتشار فيروس كورونا

ونشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور عن الصيام، وذلك بعد تساؤلات البعض عن الصيام وفيروس كورونا .

وقال شعبان في منشوره: "الناس اللي بتسألني عن الصيام في الأيام دي الجواب ممنوع فالصيام قد يتسبب في جفاف الحلق ما ينشط الڤيروس ومقصد الشريعة حفظ النفس لاضرر ولا ضرار".
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