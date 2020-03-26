أول اجتماع للحكومة عبر الفيديو كونفرانس منعا للاختلاط بسبب فيروس كورونا

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم ، الخميس، اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تصب في صالح المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وسيعقد الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرانس، وذلك منعا للاختلاط، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





كما سيناقش الاجتماع آخر تطورات فيروس كورونا، ومتابعة تطبيق القرارات التي تم اتخاذها من قبل.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى عددًا من الاتصالات التليفونية، بالمحافظين، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، والأدوية المختلفة للمواطنين، ووجود مخزون احتياطي كاف في هذه الفترة.





ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومسئولي الأمن لتطبيق قرارات الحظر التي تم إصدارها، وغيرها من القرارات بحسم، مع تطبيق عقوبة مخالفة لمن يثبت مخالفتهم.





يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على توافر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات، وكذا الأدوية والمستلزمات الطبية.