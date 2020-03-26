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منوعات

حقيقة انتشار فيروس كورونا عن طريق البعوض

الخميس 26/مارس/2020 - 04:09 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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عزة عاطف

انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعية، تدعي أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر البعوض من إنسان لآخر؛ مما أثار حالة كبيرة من الخوف والجدل.

 

من جانبها، أصدرت منظمة الصحة العالمية، بيانا لتوضيح حقيقة تلك الشائعات، وأكدت فيه أن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات البعوض والحشرات.

 

واستكملت في منشور كتبته المنظمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أنه "لا تتوفر حتى الآن أي معلومات أو دلائل توحي بأن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر البعوض".

 

وأكدت المنظمة، أن أبرز طرق انتقال فيروس كورونا هي الرذاذ التنفسي الذي يفرزه المصاب وذلك أثناء السعال، العطس أو عن طريق قطرات اللعاب أو سيلان الأنف.

 

كانت وزارة الصحة والسكان، دشنت خطين لتلقى استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا وهما 105 و15335 وليس للوزارة أى أرقام أخرى وصرحت بأن الاتصال مجاني.


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