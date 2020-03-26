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حوادث

بالأسماء.. 4 ضحايا من قرية واحدة بالعياط في حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة

الخميس 26/مارس/2020 - 04:35 ص
حادث دهس تريلا
حادث دهس تريلا
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قالت مصادر امنية ان سيارات الاسعاف نقلت جثامين ٤ ضحايا في حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة لمشرحة مستشفى الصف. 

والضحايا هم محمد ربيع أحمد ومصطفي نصر عبدالرحمن ومحمد سعيد عزام يونس وأحمد محمد عبدالغني من قرية طهما، العياط.

وكانت سيارات الإسعاف نقلت جثامين كلا من محمود عبدالله عبدالعزيز كاسب من أطفيح، وكمال سالم من حلوان، وأحمد محمد العجان من المنيا.

فيما حصل صدى البلد على بعض أسماء المصابين في حادث دهس تريلا لـ ١٤ سيارة في كمين حظر في الجيزة.

وضمت أسماء المصابون، محمد رمضان عبد الوهاب، وجرجس ملاك، ومحمود عبد الكريم، ومحمود عبد الستار يوسف وتم تحويلهم إلى مستشفى القصر العيني، ومحمد عطا الله، ومينا ملاك تم تحويلهم الي مستشفي حلوان العام.

وكانت مصادر قالت أن اعداد الوفيات في حادث دهس تريلا لسيارات داخل كمين حظر التجول الطريق الدائري الأقليمي مدينة الصف بالجيزة، ارتفعت لـ ١٦ متوفيا و١٥ مصابا.

وقالت المصادر، انه أثناء تنفيذ أحدى كمائن حظر التجول وتوقف أكثر من ١٥ سيارة، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الدائري الاقليمي.

واضافت المصادر، ان السيارة اصطدمت بـ ٤ سيارات ميكروباص، و٧ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانوا متوقفين في كمين الحظر.

وكانت مصادر أمنية أكدت في تصريحات لـ صدى البلد ان الحصيلة الأولية لحادث الطريق الدائري الأقليمي بمدينة الصف، ١٠ وفيات و٩ مصابين.

وكانت محافظة الجيزة شهدت حادث مروري بشع، حيث دهست سيارة نقل سيارات متوقفة في أحد كمائن الحظر على الطريق الدائري الأقليمي بمدينة الصف.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات ملاكي و٢ ميكروباص على الطريق الدائري الأقليمي بالجيزة.

وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال، حيث انتقل الي موقع الحادث اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية والعميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة برفقة فرق المباحث والانقاذ البري والاسعاف.
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