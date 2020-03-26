والله مكنتش أقصد.. التحفظ على السائق المتسبب في حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة

تحفظت الأجهزة الأمنية، على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث دهس ١٤ سيارة على الطريق الدائري الإقليمي في الجيزة.









وقالت مصادر أمنية، إن السائق مصاب بكدمات في جسده، وتم إسعافه في إحدى سيارات الإسعاف، وظل يصرخ "والله مكنتش أقصد".









وكانت قيادات أمن الجيزة، انتقلت إلى موقع حادثة دهس سيارة تريلا لقرابة ١٤ سيارة على طريق الصف الإقليمي، وتتابع القيادات بإشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، عمليات رفع وحصر الضحايا والمصابين.





كما تواصل أوناش مرور الجيزة، رفع آثار الحادث بالتعاون مع قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، وتمت الاستعانة بصواريخ الكهرباء؛ لقص حديد السيارات نتيجة تداخلها في بعضها عقب الحادث.









وقالت مصادر أمنية، إنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول وتوقف أكثر من ١٥ سيارة أمامه، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الكريمات الكمين واصطدمت بالسيارات.









وأضافت المصادر، أن "التريلا" اصطدمت بسيارتين ميكروباص، و٦ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانت متوقفة في كمين الحظر.









وكانت محافظة الجيزة، شهدت حادثا مروريا كبيرا، حيث دهست سيارة نقل سيارات متوقفة في أحد كمائن الحظر على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف.









تلقت شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات أخرى على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.









وعلى الفور، وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث، فانتقل إلى الموقع اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف.



