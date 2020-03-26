AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

والله مكنتش أقصد.. التحفظ على السائق المتسبب في حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة

الخميس 26/مارس/2020 - 03:50 ص
حادث دهس تريلا
حادث دهس تريلا
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تحفظت الأجهزة الأمنية، على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث دهس ١٤ سيارة على الطريق الدائري الإقليمي في الجيزة.


وقالت مصادر أمنية، إن السائق مصاب بكدمات في جسده، وتم إسعافه في إحدى سيارات الإسعاف، وظل يصرخ "والله مكنتش أقصد". 


وكانت قيادات أمن الجيزة، انتقلت إلى موقع حادثة دهس سيارة تريلا لقرابة ١٤ سيارة على طريق الصف الإقليمي، وتتابع القيادات بإشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، عمليات رفع وحصر الضحايا والمصابين.
 

كما تواصل أوناش مرور الجيزة، رفع آثار الحادث بالتعاون مع قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، وتمت الاستعانة بصواريخ الكهرباء؛ لقص حديد السيارات نتيجة تداخلها في بعضها عقب الحادث. 


وقالت مصادر أمنية، إنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول وتوقف أكثر من ١٥ سيارة أمامه، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الكريمات الكمين واصطدمت بالسيارات.


وأضافت المصادر، أن "التريلا" اصطدمت بسيارتين ميكروباص، و٦ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانت متوقفة في كمين الحظر.


وكانت محافظة الجيزة، شهدت حادثا مروريا كبيرا، حيث دهست سيارة نقل سيارات متوقفة في أحد كمائن الحظر على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف. 


تلقت شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات أخرى على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.


وعلى الفور، وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث، فانتقل إلى الموقع اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في حادث دهس تريلا للسيارات بالجيزة.. مصادر: مصرع وإصابة 19 حصيلة أولية

العربيات والناس اتعجنوا.. تفاصيل جديدة في دهس تريلا لسيارات متوقفة في كمين الحظر بالجيزة

ارتفاع أعداد الضحايا لـ 25 في حادث دهس تريلا لسيارات بكمين حظر بالجيزة

16 متوفى و15 مصابا.. حصيلة جديدة في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بكمين حظر بالجيزة

قص حديد السيارات بالصواريخ.. قيادات أمن الجيزة تشرف على رفع وحصر ضحايا حادث الإقليمي

حكاية 120 ثانية بين أصوات الصراخ وارتطام حديد السيارات.. تفاصيل مرعبة في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بالجيزة

ترشيحاتنا

والله مكنتش أقصد.. التحفظ على السائق المتسبب في حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة

حالتها سيئة وتبحث عن علاج.. كيف أعلنت أول فنانة مصرية إصابتها بـ كورونا

ترامب يمتدح الديمقراطيين لأول مرة.. ويعلن قرارا تاريخيا بشأن كورونا

حكم تأخير الصلاة بسبب الجنابة.. اعرف الرأي الشرعي

عشان العضلات ما تفسيش.. حفلات رقص لـ منى هلا بالحجر المنزلي

بعد إصابتها بـ كورونا.. أول ظهور للفنانة المصرية رولا محمود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انتشار فيروس كورونا عن طريق البعوض

الحقائب الخوص موضة صيف 2020 ..صور

أم تصور طفلها المصاب بكورونا يبكي: هل سأموت يا أمي؟ ..شاهد