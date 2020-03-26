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حوادث

ننشر صور 3 متوفين ومصاب من ضحايا حادث دهس تريلا بالطريق الإقليمي بالجيزة

الخميس 26/مارس/2020 - 03:27 ص
حادث دهس تريلا
حادث دهس تريلا
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ندى حمودة - أحمد مهدي
ينشر "صدى البلد"، صور 3 متوفين ومصاب من ضحايا حادث دهس تريلا لعدد من السيارات المتوقفة أمام كمين حظر التجول بالطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف بالجيزة.


وقالت مصادر أمنية، إن هيئة الإسعاف نقلت جثامين ٣ ضحايا في حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة، إلى مشرحة مستشفى حلوان العام. 


وكشفت المصادر، عن أسماء الضحايا هم "محمود عبدالله عبدالعزيز كاسب من أطفيح، وكمال سالم من حلوان، وأحمد محمد العجان من المنيا".


فيما حصل "صدى البلد"، على بعض أسماء المصابين في حادث دهس تريلا لـ ١٤ سيارة في كمين حظر في الجيزة.


وشملت أسماء المصابين، كلا من "محمد رمضان عبد الوهاب، وجرجس ملاك، ومحمود عبد الكريم، ومحمود عبد الستار يوسف وتم تحويلهم إلى مستشفى القصر العيني، ومحمد عطا الله، ومينا ملاك تم تحويلهم إلى مستشفى حلوان العام.


وكانت مصادر قالت إن أعداد الوفيات في حادث دهس تريلا لسيارات داخل كمين حظر التجول الطريق الدائري الإقليمي مدينة الصف بالجيزة، ارتفعت لـ ١٦ متوفى و١٥ مصابا.

وقالت المصادر، إنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول وتوقف أكثر من ١٥ سيارة، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الدائري الإقليمي.


وأضافت المصادر، أن السيارة اصطدمت بـ ٤ سيارات ميكروباص، و٧ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانت متوقفة في كمين الحظر.


وكانت مصادر أمنية ذاتها، أكدت في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحصيلة الأولية لحادث الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف، 10 وفيات و9 مصابين.


وكانت محافظة الجيزة شهدت حادثا مروريا كبيرا، حيث دهست سيارة نقل سيارات متوقفة في أحد كمائن الحظر على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف.


تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات ملاكي و٢ ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.


وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث، فانتقل إلى الموقع اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف.

ننشر صور 3 متوفين ومصاب من ضحايا حادث دهس تريلا بالطريق الإقليمي بالجيزة
ننشر صور 3 متوفين ومصاب من ضحايا حادث دهس تريلا بالطريق الإقليمي بالجيزة
ننشر صور 3 متوفين ومصاب من ضحايا حادث دهس تريلا بالطريق الإقليمي بالجيزة
ننشر صور 3 متوفين ومصاب من ضحايا حادث دهس تريلا بالطريق الإقليمي بالجيزة
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