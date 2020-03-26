مرتكب مجزرة مسجدي كرايستشيرش يغير موقفه ويقر بالذنب

أقرَّ مرتكب مجزرة مسجدي نيوزيلندا التي وقعت في مارس من العام الماضي، بالذنب في كل التّهم الموجّهة إليه، بحسب ما أعلنته الشرطة اليوم، الخميس.









وبعد مرور نحو عام على مجزرة مسجدي مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، التي أودت بـ 51 شخصًا وإصابة 40 آخرين، قال مفوض الشرطة مايك بوش في بيان، إن المتهم برنتون تارانت، وهو مواطن أسترالي، "أقر بالذنب في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل واتهام واحد بالتورط في عمل إرهابي".









وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قد قالت قبل أيام إن البلاد "تغيرت جذريا" منذ الهجوم.







