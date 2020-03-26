حقيقة وفاة أشهر طفلة إيرانية بـ كورونا.. صور





ونشرت أناهيتا مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام بجوار والدتها في المنزل مؤكدين أن الطفلة بخير وبصحة جيدة وتحافظ على نظامها الغذائي ولا يوجد أي مشاكل صحية في العائلة.





وظهرت الطفلة في الفيديو وهى تلعب وتلتقط الصور بجوار والدتها، مؤكدة أنها بخير وأن مقطع الفيديو المتداول عن وفاتها ما هو إلا طفلة تشبهها أما أناهيتا بخير حاليا.





جدير بالذكر أن الطفلة الإيرانية أناهيتا هاشم زاد تعتبر من مشاهير موقع إنستجرام ويتابعها الآلاف من الرواد.







تداول رواد التواصل الاجتماعي عبر موقعي فيسبوك وتويتر، صور للطفلة الإيرانية الشهيرة أناهيتا هاشم مروجين شائعة وفاتها بفيروس كورونا بين الرواد.