حقيقة وفاة أشهر طفلة إيرانية بـ كورونا.. صور

ازين بازيا كه بهم نگاه كنيم نخنديم😂 . بازي دهه شصتي بكنين تو قرنطينه باحاله.اسم فاميل،تخته،فيلم ديدن و اينا فعلا تفريح ماست🤷‍♀️