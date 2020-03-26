للوقاية من كورونا.. يهودي متطرف يستعين بالقرآن الكريم داخل متجره.. فيديو





ظهر في المقطع مواطن يهودي متطرف، والمدهش في الأمر أن المواطنين سمعوا صوت القرآن عند دخولهم للمحل وسألوه عن سبب تشغيله للقرآن؛ فرد بـ أغرب إجابة يمكن أن يتفوه بها أي يهودي.





وقال: "للوقاية من كورونا"، تلك كانت الإجابة التي رد بها صاحب المتجر على السؤال الذي طرحه أحد المواطنين عليه، موضحا أنه يسمع القرآن لعله يكون المنجي من فيروس كورونا.





جدير بالذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل في زيادة مستمرة ووصلوا إلى 2396 حالة، بينهم 39 حالة بوضع خطير .

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أحد المحال التجارية في الأراضي المحتلة، قام صاحبه بتشغيل آيات من القرآن الكريم.