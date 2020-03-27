AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كان يتمني الدفن بـ أم الدنيا ... الكشف عن تفاصيل وفاة أول مصري فى بريطانيا بـ كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:33 ص
صدى البلد

 كشفت ميرفت خليل، رئيسة الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا النقاب عن مأساة ومعاناة أول مصري سقط ضحية فيروس كورونا في بريطانيا.


وبحسب روسيا اليوم قالت ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا، ورئيسة جمعية اللوتس، إن "المواطن المصري مصطفي إبراهيم كان أول ضحايا الإصابة بفيروس كورونا اللعين من المصريين في بريطانيا..


وأضافت: "توفي بمستشفي سانت ماري بلندن حيث كان يعالج من مرض السرطان وتعرض للعدوي بفيروس COVID19 والمتعارف عليه
بفيروس الكورونا".


وكشفت أن إحدى أمنياته كانت أنه عندما يتوفاه الله أن يدفن بمصر الحبيبة والتي كان عاشق لها، ولكن القدر حال بينه وبين تنفيذ
رغبته.


وأوضحت: "تم تجهيز الجثمان من قبل المستشفي وهذا الإجراء يتم في حالات الإصابه بأحد الأوبئة ... وهذا إجراء احترازي يتبع قوانين منظمة الصحه العالميه لمنع انتشار العدوي .. يحدث هذا الإجراء في الأوبئة التي تنتشر العدوي فيها من الجثمان عن طريق الدم أو الهواء المتبقي في الرئة أو إفرازات الفم مثل الكوليرا والمالاريا أو الإيدز أو الكبد الوبائي".

وأشارت إلى أنه في "حالة الوفاة بفيروس كورونا ليس هناك إثباتا لانتشار المرض من الجثمان ولكنها إجراءات احترازية، لضمان سلامة كل من يتعامل مع جثمان الشخص المتوفى. ولذلك تمت مراسم الدفن من خلال أحد مكاتب الدفن المعتمدة بلندن والتي تتبع الشريعة الاسلامية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا ليس أولها.. قصص أوبئة تفوقت على الحروب وحصدت ملايين الأرواح

المصريون بإيطاليا: لا يوجد حالات مصابة بفيروس كورونا من أبناء الجالية المصرية.. فيديو

آخر مستجدات كورونا.. مصري مصاب و 3 محاولات للعلاج بأدوية الإيدز والملايا

عاجل.. بريطانيا تعلن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

ما معنى إعلان فيروس كورونا كـ وباء؟

بعد انتشار كورونا.. سعفان يتلقى تقريرًا عن أول وفاة لـ مصري بإيطاليا

ترشيحاتنا

حديث المساء .. أمريكا تكشف موعد طرح لقاح كورونا في الأسواق ..وتركي آل الشيخ يدعو للشفاء من مرضه

فيديوجراف.. لماذا لا يجب صيام شهر شعبان في فترة انتشار كورونا؟

النية مبيتة لـ رحيله.. شوبير يفجر مفاجآت عن سر استقالة جمال الغندور ويهاجم اتحاد الكرة

انتقاما من الصين بسبب انتشار كورونا.. ضربة أمريكية جديدة لهواوي

طعيمة: المواطن المصري لن يتحمل تكلفة التذكرة الموحدة

تركي آل الشيخ يتوجه بالدعاء إلى الله بسبب معاناته من المرض

AdvertisementS

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

أخبار سعيدة.. فيروس كورونا يختفي عن العالم.. تفاصيل

كان يتمني الدفن بـ أم الدنيا ... الكشف عن تفاصيل وفاة أول مصري فى بريطانيا بـ كورونا

تركي آل الشيخ يتوجه بالدعاء إلى الله بسبب معاناته من المرض

التعاون الخيار الأمثل.. الصين تبدي استعدادها لمساعدة أمريكا في مواجهة كورونا

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

في ذكرى وفاة أحمد زكي .. سر رفض رغدة الزواج منه وحقيقة منعها لـ يسرا زيارته في أيامه الأخيرة

في عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لكندة علوش وفارق السن مع زوجها عمرو يوسف

دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

تريند الفن.. سر رفض رغدة الزواج من أحمد زكي.. العمر الحقيقي لكندة علوش.. ريهام سعيد تنهار من البكاء

مشهد مؤلم.. بريطاني يصور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.. فيديو

بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال التزامك بالحجر المنزلي.. 8 نصائح للوقاية من السمنة

ما عمر فيروس كورونا على الأسطح ؟

هل مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا ؟