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أخبار البلد

قصة الصليب العجائبي .. لماذا يصلي بابا الفاتيكان أمامه غدا؟

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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سامح سلام

أعلن المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر أنه تم نقل الصليب العجائبى من كنيسة القديس مارشلو بروما إلى الفاتيكان ليصلي أمامه البابا فرنسيس غدا. 

وأضاف بيان المكتب الإعلامي الكاثوليكي أن الصليب المتواجد بكنيسة القديس مارشلو بروما، هو صليب حسب التقليد الكنسى والتاريخ عجائبى، حيث ينسب إليه وقف الطاعون الذى حدث في إيطاليا عام 1522.

وأشار البيان إلى ان البابا بنديكتوس الخامس عشر بالإرادة الرسولية الصادرة في أول يوليو 1918 حث على أهمية تكريم هذا الصليب المقدس بإيمان وحب، طالبين منه وبفضل نعمة آلام وموت وقيامة ربنا يسوع المسيح أن يرسل نعمة على الأحياء ورحمته على المتوفيين.

ونوه البيان إلى أن البابا فرنسيس سيصلي أمام الصليب في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ليطلب نعمة أن يرفع الرب عن العالم هذا الوباء. 

واتخذت كافة الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس" قرارات بإغلاق كافة الكنائس وتعليق الأنشطة وجميع الصلوات والقداسات في إطار الاجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة وكافة المؤسسات للوقاية من فيروس كورونا. 
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