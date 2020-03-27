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منوعات

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:01 ص
كورونا على الأحذية
كورونا على الأحذية
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عزة عاطف

ليست المشكلة في يديك فقط فقد حذرت أخصائية أمراض معدية من أن فيروس كورونا التاجي يمكنه البقاء على سطح الأحذية لمدة تصل إلى 5 أيام، واقترح الخبراء أن نعل الحذاء يمثل "بيئة تكاثر" رئيسية للبكتيريا والفطريات والفيروسات.

ومن المرجح أن تكون الأحذية مصدرا محتملا للتلوث إذا تم ارتداؤه في مناطق مزدحمة مثل محلات السوبر ماركت أو في وسائل النقل العام وفقًا للدايلي ميل.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل ثابت حاليًا على دخول الفيروس إلى المنازل عن طريق الأحذية، فقد نصح طبيب الطوارئ بتخصيص زوج واحد من الأحذية للعمل فقط لتجنب احتمال إدخال المرض إلى المنزل.

وقالت طبيبة أسرية تدعى «جورجين نانوس» إن الفيروس التاجي يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 12 ساعة أو ربما أطول، مضيفة أن هذا يشمل بالتأكيد الأحذية.

ومع ذلك صرحت «ماري سكيمديت» أخصائية الأمراض المعدية أن بقاء الفيروس على أسطح الأحذية قد يصل في الواقع إلى 5 أيام أو أكثر، مستشهدة بدراسات أجريت على مواد وثيقة الصلة بمواد تفاعل الأحذية مع درجة حرارة الغرفة.

عادة ما تكون النعال مصنوعة من مواد غير مسامية بما في ذلك المطاط والجلد ومركبات PVC مما يترتب عليه حملها مستويات عالية من البكتيريا، وفقًا لدراسة نشرها تشارلز جيربا عالم الأحياء الدقيقة والأستاذ في جامعة أريزونا كما يمكن أن ينتقل الرذاذ الخارج من الفم والأنف محمل بالفيروس.

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