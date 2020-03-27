فوائد الحظر.. وزيرة البيئة: انخفاض نسب التلوث في مصر.. فيديو

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن نسب تلوث الهواء انخفضت بشكل كبير، مع قرارات الدولة بتعطيل الدراسة والجامعات وخفض نسب الموظفين، بشكل ملحوظ.









وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال حوارها لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على فضائية "الأولى"، أنه يجب أن يكون هناك قرارات استباقية مدروسة، للنجاح في القضاء علي الفيروس، وتقليل نسب التلوث الجوي والبيئي بشكل دائم .





وأشارت، إلى أن هناك 4 محاور للقضاء علي التلوث ، منها محور بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لرفع المخلفات عن الشوارع .





وأوضحت، أن هناك وحدات تسمى وحدات التدخل السريع، بها معدات لرفع القمامة عن الشوارع .





وتابعت، أن الوزارة وضعت خطط السلامة عامل المحليات، وإجراءات الوقاية اللازمة له، وأشادت بدور المجتمع المدني في محافظتي أسيوط وسوهاج.