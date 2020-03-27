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توك شو

الحكومة البريطانية تعزل 1.5 مليون مواطن عن العالم.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:53 م
فيروس كورونا يجتاح
فيروس كورونا يجتاح بريطانيا
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اسراء صبري
قالت فضائية "فرانس24"‘ إن بريطانيا سجلت اليوم أكبر نسبة وفاة حيث توفي اليوم 103 مصابين بفيروس كورونا.

وأشار مراسل"فرانس24"، إلي أن عدد المصابين فى بريطانيا وصل إلي 10 الاف مصاب، لافتا إلي أن الوضع في بريطانيا يشبه الوضع فى ايطاليا من حيث عدد الوفيات.

وأكد وجود استنفار كبير من قبل الحكومة البريطانية، موضحا أن كل المنافذ البلاد تم اغلاقها.

وأوضح أن الدوله قررت عزل مليون ونص المليون من كبار السن عن العالم الخارجى، بالإضافة إلي مساعدة الحكومة لمليوني موظف لايستطيعون الحصول على رواتبهم الفترة الحالية.

وأضاف مراسل "فرانس24"، أن الدولة خصصت 4مليار دولار لتعويض خسائر الشركات الفترة الحالية.

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