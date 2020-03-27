لماذا كبار السن وضعاف المناعة الأكثر الإصابة بـ كورونا؟

بفيروس كورونا المستجد . بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بمرض COVID-19 بسبب أعمارهم أو ظروفهم الصحية الأساسية، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) يبدو أن البالغين الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر والذين يعانون من حالة صحية كامنة أو جهاز مناعة ضعيف يصابون





ويحدث ذلك نتيجة الجهاز المناعي للشخص يبدأ في الانخفاض التدريجي في الوظائف وسرعة الاستجابة في منتصف العمر، ولكنه يأخذ انخفاضًا حادًا عند 65.





والجهاز المناعي المسن لديه استجابة أبطأ بكثير لمرض معدي ، كما أن هناك زيادة في حدوث اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.





لذلك من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم والبقاء رطبًا وتغذية، ويجب على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أيضًا ممارسة التباعد الاجتماعي وتجنب الحشود المكتظة بالسكان لتجنب التقاط أي جراثيم جديدة محتملة.



