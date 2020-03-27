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مرأة

لماذا كبار السن وضعاف المناعة الأكثر الإصابة بـ كورونا؟

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:31 م
لماذا كبار السن
لماذا كبار السن ومصابي ضعف المناعة أكثر عرضه لـ الإصابة بفي
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آلاء حسن
بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بمرض COVID-19 بسبب أعمارهم أو ظروفهم الصحية الأساسية، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) يبدو أن البالغين الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر والذين يعانون من حالة صحية كامنة أو جهاز مناعة ضعيف يصابون بفيروس كورونا المستجد

ويحدث ذلك نتيجة الجهاز المناعي للشخص يبدأ في الانخفاض التدريجي في الوظائف وسرعة الاستجابة في منتصف العمر، ولكنه يأخذ انخفاضًا حادًا عند 65.

والجهاز المناعي المسن لديه استجابة أبطأ بكثير لمرض معدي ، كما أن هناك زيادة في حدوث اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

لذلك من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم والبقاء رطبًا وتغذية، ويجب على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أيضًا ممارسة التباعد الاجتماعي وتجنب الحشود المكتظة بالسكان لتجنب التقاط أي جراثيم جديدة محتملة.

ومن المهم أيضًا الحفاظ على التفاعلات الاجتماعية مع كبار السن وتعد التفاعلات عبر الهاتف أو الاتصالات الرقمية مثل محادثة الفيديو أو البريد الإلكتروني طرقًا للبقاء على اتصال مع الحفاظ على تلك المسافة الاجتماعية، بجانب غسل اليدين بشكل صحيح واتخاذ خطوات مثل السعال في مرفقك من الإجراءات المهمة لوقف انتشار الجراثيم.
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