هؤلاء أكثر عرضة لـ الإصابة بفيروس كورونا المستجد .. 5 طرق للوقاية منه

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد يجب عليك اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية نفسك وأسرتك، وتظهر أعراض فيروس كورونا خلال 14 يوما وهي ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وضيق في التنفس.





وكشف موقع health ، عن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد :





- الأشخاص المصابون بأمراض القلب

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة

- مرضى السكر

- من يعانون من الاكتئاب والقلق من الفيروسات





وتوصي منظمة الصحة العالمية أيضًا بما يلي:





- تجنب تناول اللحوم والأعضاء الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

- نظف وطهر باستمرار الأسطح التي تلمسها.

- الزم بيتك ولا تذهب للعمل أو المدرسة أو الجامعة والمناطق العامة إذا كنت مريضا.

- تجنب الاقتراب من الحيوانات الحية والأسطح التي ربما تكون قد لامَسَتْها إذا زرت أسواق الحيوانات الحية في المناطق التي شهدت مؤخرًا ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا.