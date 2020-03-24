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مرأة

للقضاء على كورونا.. نوع من اللب يقوي المناعة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:27 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
تنتمي بذور عباد الشمس إلى عائلة زهرة الشمس أو دوّار الشمس ويسمى باللب السوري، وتُحصد هذه البذور عندما تنضج وتصبح بنيّة اللون، ويحتوي على فيتامينات ومعادن وعناصر مهمة مما يجعل له دور مساهم في تقوي الجهاز المناعي بمواجهة فيروس كورونا.

وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، خلال تصريح خاص لصدى البلد، عن فوائد بذور عباد الشمس:


- تساهم في خفض تأثيرات الكربوهيدرات على سكر الدم، وذلك عند إضافتها إلى الخبز، ويرجع السبب في ذلك إلى محتوى البذور من البروتين الذي يبطئ الهضم،.

- يشار إلى احتواء بذور عباد الشمس على الفلافونويد الذي يقلل من فرص الإصابة بالالتهاب، ويحتوي على المغنيسيوم الذي يخفض من معدلات ضغط الدم.

- تحتوي بذور عبّاد الشمس على فيتامين هـ والمواد الكيماوية النباتية كالهليانثين الذي يعمل على التّخلص من الجذورة الحرّة.

- غنية ببروتينات البيبسين والبنكريتين المثبطة للإنزيم المحول للأنجيوتنسين، مما يفيد في علاج نوبات نقص التروية في القلب وعدم انتظام نبض القلب وارتفاع ضغط الدم.

- يفيد استهلاك هذه البذور في خفض كوليسترول الدم، مما يقلل من خطر التعرّض لتصلّب الشرايين.

- أنها مصدر لأحماض اللينولينيك المضادة لالتهابات المفاصل، وتليف الكبد، ومرض النقرس، ومشكلات الذاكرة، وتقلل فرص الإصابة بالتهابات بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، والسالامونيا، والكوليرا، والبكتيريا العضوية.

- كما أن لهذه الحبوب خصائص شبيهة بهرمونات التستوستيرون والاستروجين، وهي ناتجة عن احتوائها على مركب الفايتوإستروجين، الذي يقي من خطر الإصابة بسرطانات الثدي والبروستاتا، والتخفيف من أعراض سن انقطاع الطمث مثل هشاشة العظام.

- ايضا تحتوي على الألياف، فإنّ استهلاكها بكميّة 20-35 غراما يوميا يفيد في تخفيف أعراض الإمساك، بشرط عدم زيادة الكمية عما هو موصى به وذلك تجنبا لانعكاس النتائج وازدياد حالات الإمساك
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