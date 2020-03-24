بعد فرض حظر التجول .. 9 نصائح لـ الصحفيين والإعلاميين لمواجهة كورونا

رغم عدم توفر لقاح لمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الأن، فإنه يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتقليل خطر الإصابة به، وتوصي منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها باتباع الاحتياطات التالية للوقاية من مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) خاصة للفئات التي تم استثناؤها من حظر التجول وهم الصحفيون والإعلاميون:





- تجنب حضور الفعاليات والتجمعات الكبيرة.

- تجنب المخالطة اللصيقة (ضمن مسافة 6 أقدام أو 1.8 متر) مع أي شخص مريض أو لديه أعراض.

- حافظ على وجود مسافة بينك وبين الآخرين إذا كان مرض فيروس كورونا منتشرًا في مجتمعك، خاصة إذا كنت معرضًا بشكل أكبر لخطر الإصابة بدرجة حادة من المرض.

- أغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدم مطهرًا يدويًا يحتوي على الكحول بنسبة 60٪ على الأقل.

- تغطية الفم والأنف بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطس وتخلص من المنديل بعد استخدامه.

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك إذا كانت يداك غير نظيفتين.

- تجنب مشاركة الأطباق وأكواب الشرب وأغطية الفراش والأدوات المنزلية الأخرى إذا كنت مريضًا.

- نظف وطهر يوميًا الأسطح التي تلمسها بشكل متكرر.

- إذا كنت مريضًا فالزم منزلك ولا تذهب للعمل أو المدرسة أو الجامعة، وكذلك الأمر بالنسبة للأماكن العامة.