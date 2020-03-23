التسوق في زمن الكورونا.. 6 قواعد يجب اتباعها للوقاية

في المنزل وخارج المنزل خاصة في أوقات التسوق وإدخال هذة الأغراض للمنزل.

المستجد، يجب على الامهات اتخاذ

وحرص موقع health، على تقديم النصائح والقواعد التي يجب اتباعها في التسوق في زمن

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