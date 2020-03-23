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مرأة

التسوق في زمن الكورونا.. 6 قواعد يجب اتباعها للوقاية

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:15 م
التسوق في زمن الكورونا
التسوق في زمن الكورونا
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آلاء حسن
في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، يجب على الامهات اتخاذ الإجراءات الوقائية في المنزل وخارج المنزل خاصة في أوقات التسوق وإدخال هذة الأغراض للمنزل. 

وحرص موقع health، على تقديم النصائح والقواعد التي يجب اتباعها في التسوق في زمن الكورونا

- غسل الأيدي وتطهيرها قبل الخروج من المنزل.
- إرتداء القفزات والكمامة أثناء عملية التسوق.

- تعقيم عربة التسوق وخاصة مقابضها قبل شراء أي منتج.

- وضع الأكياس في شنطة السيارة وليس بداخلها.

- تعقيم المنتجات قبل تخزينها.

- رمي الأكياس خارج المنزل.

- غسل الفاكهة والخضروات بالماء والخل قبل تناولها.
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