يؤدي إلى الموت .. 6 علامات تنذرك بإصابة طفلك بـ التشوه القلبي

يُعتبر الداء القلبي الخلقي تشوهًا أو أكثر في بنية القلب التي ولدت بها ويمكن أن تؤدي هذه العيوب الخلقية الأكثر شيوعًا إلى تغيير طريقة تدفق الدم عير قلبك وتتراوح درجة هذه العيوب الخلقية من عيوب بسيطة، والتي قد لا تسبب أي مشاكل، إلى عيوب معقدة، والتي من شأنها أن تسبب مضاعفات تهدد الحياة.

ووفقا لموقع mayoclinic يؤدي التشخيص والعلاج المبكرين إلى الحد من موت الأطفال المصابين بالداء القلبي الخلقي وبقاءهم على قيد الحياة ومع ذلك، يمكن أن تظهر علامات وأعراض الحالة لدى البالغين في وقت لاحق، حتى أولئك الذين تلقوا العلاج في صغرهم.

الأعراض

لا تُسبب بعض تشوهات القلب الخلقية ظهور العلامات والأعراض، في حين تظهر العلامات والأعراض لدى بعض الأشخاص لاحقًا في حياتهم ويُمكن أن تتكرر بعد مرور سنوات على معالجة التشوه في القلب.

وقد تتضمن أعراض مرض القلب الخلقي التي قد تُعاني منها كشخص بالغ ما يلي:

· نُظم القلب غير الطبيعية (اختلال نُظم القلب)

· مسحة أو ازرقاق على الجلد والشفتين وأظافر أصابع اليدين (الزُراق)

· صعوبة في التنفس

· سرعة التعب عند بذل الجهد

· تورم أنسجة أو أعضاء الجسم (الاستسقاء)