صحتك بالدنيا.. 6 أعراض لـ فيروس كورونا و9 طرق للوقاية

- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون أو استخدم معقم اليدين المحتوي على الكحول.
- غط فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطس.
- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك إذا كانت يداك غير نظيفتين.
- المخالطة اللصيقة بأي مريض.
- تجنب مشاركة الأطباق وأكواب الشرب وأغطية الفراش والأدوات المنزلية الأخرى إذا كنت مريضًا.
- نظف وطهر باستمرار الأسطح التي تلمسها.
- الزم بيتك ولا تذهب للعمل أو المدرسة أو الجامعة والمناطق العامة إذا كنت مريضا.
توصي منظمة الصحة العالمية أيضًا بما يلي:
- تجنب تناول اللحوم والأعضاء الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.
- تجنب الاقتراب من الحيوانات الحية والأسطح التي ربما تكون قد لامَسَتْها إذا زرت أسواق الحيوانات الحية في المناطق التي شهدت مؤخرًا ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا.