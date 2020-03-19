صحتك بالدنيا.. 6 أعراض لـ فيروس كورونا و9 طرق للوقاية

يعد فيروس كورونا المستجد مصطلحًا شائعًا لمجموعة من الفيروسات، وهو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وأعراضه شبيهة بالإنفلونزا، ومن ضمن هذه الأعراض: سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والحمى صعوبات في التنفس أو التهاب رئوي ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وعلى الرغم من عدم توفر لقاح لمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتقليل خطر الإصابة وتوصي منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع الاحتياطات القياسية التالية للوقاية من فيروسات الجهاز التنفسي:





- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون أو استخدم معقم اليدين المحتوي على الكحول.

- غط فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطس.

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك إذا كانت يداك غير نظيفتين.

- المخالطة اللصيقة بأي مريض.

- تجنب مشاركة الأطباق وأكواب الشرب وأغطية الفراش والأدوات المنزلية الأخرى إذا كنت مريضًا.

- نظف وطهر باستمرار الأسطح التي تلمسها.

- الزم بيتك ولا تذهب للعمل أو المدرسة أو الجامعة والمناطق العامة إذا كنت مريضا.





توصي منظمة الصحة العالمية أيضًا بما يلي:





- تجنب تناول اللحوم والأعضاء الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

- تجنب الاقتراب من الحيوانات الحية والأسطح التي ربما تكون قد لامَسَتْها إذا زرت أسواق الحيوانات الحية في المناطق التي شهدت مؤخرًا ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا.