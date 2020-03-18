على عكس المتوقع.. دراسة تكشف العمر الحقيقي لـ فيروس كورونا

تميل أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا إلى أن تكون أكثر نظامية، وهناك العديد من أوجه الشبه بينهما، ولكن أعراض فيروس كورونا تظهر على الأشخاص في غضون 14 يومًا من التعرض للفيروس، ويصيب الجهاز التنفسي العلوي.
وكشفت دراسة حديثة لمجلة "أوف ميدسن" ومركز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة، عن نتائج جديدة تكشف عمر فيروس كورونا المستجد، في الهواء وعلى الأسطح، فمن الممكن أن يعيش الفيروس على أسطح مختلفة وخارج جسم الإنسان لفترات طويلة.
وكشف الباحثون أن فيروس كورونا سبب ذعر العالم نتيجة قدرته على البقاء في الهواء على عكس الأمراض الخطيرة الأخرى كالسارس، واستخدموا تقنيات حديثة للكشف عن صحة تعلقه في الهواء الطلق لمدة 3 ساعات.
وأظهرت الدراسة، أنه يمكن رصد فيروس كورونا لمدة تصل من يومين إلى ثلاثة أيام على الأسطح البلاستيكية أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وما يصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى.
وأثارت الدراسة جدلا، حتى أجمع الباحثون أن الفيروس ينتقل عن طريق قطرات صغيرة يخرجها المرضى عندما يسعلون أو يعطسون، وفي هذه الحال يكون قابلا للحياة لبضع ثوان فقط.
وأصاب فيروس كورونا نحو 200 ألف شخص مع 8 آلاف حالة وفاة تقريبا، بينما أصاب سارس 8 آلاف شخص فقط وقتل 800 مريض، مما دفعهم لإجراء مقارنات بين السارس وفيروس كورونا، وتوصلوا إلى أن الاختلاف بينهما في العوامل الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي.