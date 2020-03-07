7 نصائح صحية لـ تجنب السعال المستمر

هناك العديد من الأسباب الكامنة خلف الكحة منها الحساسية، والالتهابات، وقبل الحديث عن علاج الكحة، هناك أعراض كثيرة منها: ظهور البلغم، الإجهاد، والحمى، آلام في الصدر، وفقًا لموقع healthline.









ليس من الممكن دائمًا تجنب الإصابة بالكحة ولكن النصائح التالية يمكن أن تقلل من المخاطر:





تجنب ملامسة الأشخاص المصابين : حافظ على مسافة آمنة من الأشخاص الذين يعانون من نزلة برد أو أنفلونزا أو سعال.





غسل اليدين بانتظام : استخدم الصابون والماء الدافئ لإزالة البكتيريا والفيروسات من الجلد، وعلم الأطفال كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح.





استخدم مطهر الأيدي المعتمد على الكحول خارج المنزل عند الضرورة.





البقاء رطبًا : اشرب كمية كافية من الماء وشاي الأعشاب والمشروبات الأخرى لتجنب الجفاف.





الحد من التوتر : الإجهاد يؤثر على الجهاز المناعي ويزيد من خطر الإصابة بالمرض. لتخفيف التوتر، يمكن للشخص ممارسة الرياضة بانتظام ، والتأمل ، والتنفس بعمق ، ومحاولة تقنيات استرخاء العضلات التدريجي.





الحصول على قسط كاف من النوم : حاول أن تنام لمدة 7 إلى 9 ساعات كل ليلة لتظل بصحة جيدة.





تناول مكملات تعزيز المناعة : فكر في تناول الزنك وفيتامين C والبروبيوتيك خلال موسم البرد والانفلونزا للحفاظ على المرض.